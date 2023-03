Fußball, Kreisliga A ASV und RWL müssen mit einem Remis leben

Ratingen/Heiligenhaus · Spektakel gibt es bei den Fußball-Kreisligisten in Tiefenbroich und Heiligenhaus, Lintorf kommt nicht voran, Hösel siegt nur dank individueller Klasse. So lief der Spieltag am Wochenende.

19.03.2023, 20:55 Uhr

Gowtham Kugathasan (am Ball) verwandelte einen Elfmeter für Rot-Weiß Lintorf gegen Hilden 05/06. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller