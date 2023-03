Fußball, Kreisliga A In Heiligenhaus ist alles bereitet

Der ASV Tiefenbroich präsentierte sich zuletzt ordentlich. Zehn Punkte wurden in den letzten vier Spielen eingefahren, und endlich gelang der begehrte Sprung aus dem Tabellenkeller (Platz 13). Der muss nun verteidigt werden, Wersten 04 ist am Sonntag zu Gast (15 Uhr). Die Düsseldorfer stehen zwei Punkte besser, auf Rang neun. Tiefenbroichs Trainer Bernd Kunda beklagt, dass in dieser Woche einige Krankheitsfälle auftraten, aber bis zum Sonntag sollten alle fit sein. „Der Einsatz gegen Wersten ist schließlich hoch“, so Kunda.