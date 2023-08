Handball, Saison 2023/24 Aufbruch ins Ungewisse

Mit dem Heimspiel gegen den bisherigen Angstgegner TV Lobberich startet der TuS 08 Lintorf am Samstag in seine zweite Oberliga-Saison. Und das zu neuer Anwurfzeit. Gespielt wird jetzt immer um 17.30 Uhr, damit die anschließend antretende Verbandsliga-Reserve nicht ganz so spät aus der Halle kommt bei neuer Anwurfzeit um 19.30 Uhr. Denn nach deren Schlusspfiff gilt es noch, die Halle vom Harz zu reinigen. In der vergangenen Oberliga-Spielzeit gingen beide Matches gegen Lobberich verloren, und da gilt es, einiges geradezurücken.