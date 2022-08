Fußball, Kreisliga A : Auftaktsiege für Heiligenhaus und Lintorf

Heiligenhaus/Lintorf/Tiefenbroich Die SSVg Heiligenhaus und Rot-Weiß Lintorf sind gut in die neue Saison der Fußball-Kreisliga A gestartet. Der ASV Tiefenbroich erlebt dagegen ein Debakel und ist damit erst einmal Schlusslicht.

Rot-Weiß Lintorf ist ein Traumstart gelungen. 4:1 (2:0) setzten sich die Schützlinge des neuen Trainers Thomas Eigerdt bei der eigentlich stark eingeschätzten Turu 80 II durch, das war in jeder Hinsicht verdient. Zwar waren die Hausherren in Sachen Spielanteile durchaus ebenbürtig, aber effektiver waren in jeder Hinsicht die Lintorfer. Aus einer sicheren Abwehr heraus wurden immer wieder feine Angriffe gelaufen, wobei RWL stets entgegenkam, dass Nico Polster, Nick Hartmann und Saliman Atyi drei außergewöhnlich schnelle Angreifer sind. So konnte die Turu-Abwehr ständig unter größten Druck gesetzt werden, und die vier Treffer waren alle sehenswert. Der feine Linksschuss von Polster aus 20 Metern zum 1:0 nach klugen Zuspiel von rechts durch Ben Rüssmann war ein wichtiger Impuls. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Hartmann auf 2:0, da setzte ihn Atyi fein in Szene. Beim 2:1 gab es ein Missverständnis zwischen Hardy Voigt und Sven Meyer, die sich uneins waren in der Ballsicherung. Beim 3:1 nutzte Hartmann den Durchbruch von Polster über die rechte Seite, und das 4:1 war ein Freistoß von Hartmann. Es war sein dritter Treffer. Hier allerdings half die Turu-Abwehr kräftig mit. Jedenfalls war Co-Trainer Theo Momm rundherum happy: „Uns gelang erst einmal ein kluger und guter Anfang. Hinten standen wir sehr sicher, und darüber lief das Angriffsspiel erfreulich schnell.“