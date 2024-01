Sperrung nach Wasserschaden Jetzt ist auch die Lintorfer Halle dicht

Das ist ganz bitter für den Ratinger Handball. Die Sporthalle am Breitscheider Weg, in der der Oberligist TuS 08 Lintorf beheimatet ist, ist ab sofort gesperrt. Nach den Regenfällen in den vergangenen Wochen wurden am Dienstagmittag Wasserschäden entdeckt, mit den Abdichtungsarbeiten wurde bereits begonnen. An Handball ist jedenfalls derzeit nicht zu denken. Eigentlich sollten am Samstag der TuS 08 gegen den alten Rivalen HSV Überruhr spielen und anschließend die Verbandsliga-Reserve gegen den Lokalrivalen Interaktiv Düsseldorf-Ratingen II. Zudem waren für die Nachmittagsstunden drei Jugendspiele angesetzt. „Die betroffenen gegnerischen Vereine und auch die Verbände sind schon benachrichtigt“, sagt Manager Kalle Töpfer.