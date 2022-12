Fußball, Oberliga Spiel von 04/19 ist abgesagt

Ratingen 04/19 ist bereits in der Winterpause der Fußball-Oberliga. Ursprünglich sollte am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) noch der Rückrunden-Auftakt der Fußball-Oberliga gegen den TSV Meerbusch stattfinden, doch die Stadt sperrte am Freitagmorgen den Sportpark Götschenbeck aufgrund der Witterungsbedingungen – das Spiel muss somit verlegt werden.