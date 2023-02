Eishalle und Energie Eisbereitung soll am 1. September erfolgen

Für die Ratssitzung am Dienstag hatte die Bürger-Union (BU) einen Antrag zur „Planungssicherheit“ für die Saison 2023/24 der Ratinger Ice Aliens auf die Tagesordnung setzen lassen, dieser wurde aber wieder heruntergenommen. Der Grund ist aber für den Eishockey-Verein ein durchaus erfreulicher: Denn die CDU hatte einen größeren Antrag zum gesamten Paket Energiesparen eingereicht, und darin war auch das Thema Eishalle enthalten. Um einer Dopplung des Themas zu entgehen, trat der BU-Antrag also zurück, und da in dem der CDU als fixes Datum für die Eisbereitung in der Halle am Sandbach der 1. September steht, ist dafür bereits eine Mehrheit aus beiden Parteien geschaffen. Zusätzlich ist der Erste Beigeordnete und für den Sport in Ratingen zuständige Dezernent Patrick Anders Vorsitzender der CDU, womit auch die Verwaltung offenbar die Eisbereitung ab 1. September befürwortet.