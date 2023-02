Energie und Eishalle Späte Eisbereitung spart 50.000 Kilowattstunden

Exklusiv | Ratingen · Die Stadt Ratingen erklärt, was die Maßnahme in der Eishalle am Sandbach gebracht hat, dort im vergangenen September aufgrund der Energiekrise später Eis zu bereiten, und was noch geplant ist, auch in Sachen Beleuchtung.

11.02.2023, 05:15 Uhr

Die Eishalle am Sandbach ist bei Spielen der Ratinger Ice Aliens gut ausgeleuchtet – die Stadt prüft eine Umrüstung auf sparsamere LED. Foto: Achim Blazy (abz)