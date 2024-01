Fußball, Oberliga 04/19 wird den Antrag für die Regionalliga stellen

Jens Stieghorst formuliert es anfangs etwas zurückhaltend: „Bei uns ist der Wunsch da, dass wir den Antrag auf die Zulassung zur Regionalliga stellen“, sagt der Präsident von Ratingen 04/19, das am 18. Februar als Tabellenzweiter in die Rest-Saison der Fußball-Oberliga geht. Dann steht direkt das Topspiel beim direkten Verfolger SV Straelen an, der drei Punkte zurückliegt, dahinter folgt mit einem weiteren Zähler Rückstand der KFC Uerdingen – beide Vereine haben finanzielle Sorgen, ganz frisch ist das in Straelen der Fall, wo Mäzen Hermann Tecklenburg in dieser Woche Insolvenz anmelden musste. Fünf Punkte vor 04/19 liegt der souveräne Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg, der aber infrastrukturell nicht so weit ist wie die Ratinger.