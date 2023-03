Fußball, Oberliga und Niederrheinpokal Bürgermeister Pesch soll sich zur Stadion-Posse äußern

Am Mittwoch empfängt Kostenpflichtiger Inhalt Ratingen 04/19 ab 19.30 Uhr zum zweiten Teil der Englischen Woche in der Fußball-Oberliga die Sportfreunde Hamborn – überraschenderweise tatsächlich im Stadion: Nachdem es aufgrund des Heimrechttauschs im Niederrheinpokal massive Unmutsbekundungen gegeben hatte, wurde es kurzfristig freigegeben für das Ligaspiel. Die eigentliche Spielstätte konnte 04/19 in der bereits 28 Partien umfassenden Saison nur zweimal nutzen, und weil es massive Sicherheitsbedenken und Sorgen um die neue Tartanbahn gab, sollten „Problemfans“ Bengalos werfen, muss auch das eigentliche Heimspiel im Halbfinale des Niederrheinpokals, in dem die Ratinger erstmals in ihrer Vereinsgeschichte stehen, am Samstag ab 15 Uhr beim Regionalligisten Rot-Weiß Kostenpflichtiger Inhalt Oberhausen stattfinden. Das von Trainer Martin Hasenpflug zum „Fußball-Highlight des Jahres in Ratingen“ erkorene Spiel entfällt damit für die Dumeklemmerstadt. 04/19 ist entsprechend frustriert.