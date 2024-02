Ratingen 04/19 und der Blick nach oben Regionalliga ist seit Corona eine Profiliga

Am Dienstagabend schaute sich Jens Stieghorst das Regionalligaspiel zwischen der SSVg Velbert und Rot-Weiß Oberhausen an. Den Präsidenten des Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19 interessierte dabei weniger der 3:0-Sieg von RWO als das Drumherum. Wie machen sie es in Velbert in der untersten Profiliga? Denn das ist die Regionalliga.