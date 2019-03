Fussball : SSVg setzt weiter auf die Fußball-Karte

Auch in der kommenden Saison wird in Heiligenhaus Fußball gespielt. Allerdings nicht mit Abdul Baki Aydin – er wird zu RW Lintorf wechseln. Foto: Horstmüller/HORSTMUELLER GmbH/Schröder

HEILIGENHAUS Auch unter dem neuen Vorsitzenden soll der Heiligenhauser Klub in der Landesliga spielen – aber mit weniger Geld.

Ausverkauf bei der SSVg Heiligenhaus? Das weist Wolfgang Mülller, der neue Vorsitzende des 1400 Mitglieder starken Großvereins, zurück: „Es werden einige Spieler gehen. Das ist bekannt. Aber es kommen auch Neue. Wenn wir die Landesliga halten, dann wird auch in der nächsten Spielzeit eine ligataugliche Mannschaft auflaufen. Und wenn wir absteigen, dann wirft das den Verein bestimmt nicht um. Dann geht es in der Bezirksliga weiter. Dort wird auch guter Fußball gespielt. Die derzeitigen Spieler sind alle vertraglich bis zum 30. Juni gebunden, sie alle erhalten die zugesicherten Bezüge und wir sind fest überzeugt, dass die Mannschaft alles gibt, um in der Landesliga zu bleiben.“

Das Budget, so Müller, ist schmaler in der nächsten Spielzeit. Er hat sich darüber mit dem nach der Saison gehenden Trainer Imre Renji lange unterhalten. „Imre versicherte mir, dass er sogar in der Oberliga mit einem noch schmaleren Etat auskommen musste. Aber unsere Ziele werden geändert. Unsere Jugendarbeit wird mehr gefördert und ausgebaut. Wir wollen möglichst viele Heiligenhauser Jungs in der Ersten Mannschaft haben, nicht nur in der Reserve. Ich denke, das ist eine interessante Herausforderung.“

Vielleicht schon am Wochenende, mit dem Landesliga-Heimspiel gegen den Nachbar Rather SV, hofft der Vorsitzende, den neuen Trainer vorstellen zu können. Er hat mit zwei Kandidaten gesprochen, mehrmals sogar, und nun soll die Entscheidung her: „Die Spieler wollen wissen, mit wem sie es künftig zu tun haben. Das ist verständlich. Und noch einmal zum Thema ´Ausverkauf`. Ich habe mit allen Spielern gesprochen, die wir halten wollen. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass uns eine Mehrheit verlässt.“