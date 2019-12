Fußball : Karakitsos schießt SSVg erneut ab

Heiligenhaus Der Heiligenhauser in Wülfrather Diensten, Christos Karakitsos, trifft beim 8:0 viermal in seiner Heimatstadt. Am Sonntag geht es für die SSVg nach Remscheid, dort soll wieder ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf der Bezirksliga gelingen.

In der ersten Hälfte hielten die Hausherren ordentlich mit. Die erste Chance nutzte Wülfraths Torjäger Christos Karakitsos zum 0:1 (9.). Da bekam der Heiligenhauser Keeper Kazkurt den nassen Ball nicht unter Kontrolle. So etwas „riecht“ ein Karakitsos. Nach dem Wechsel waren die Hausherren ständigen Wülfrather Angriffen ausgesetzt. Der in Heiligenhaus wohnende Karakitsos schoss noch drei weitere Treffer, es machte ihm sichtlich Freude, seinem alten Verein zu zeigen, was er drauf hat. Auf 26 Tore hat es der 33-Jährige in dieser Saison bereits gebracht, ein erheblicher Anteil, weshalb seine Wülfrather souverän an der Spitze stehen. Allein zehn Tore schoss er nun in den beiden Spielen gegen Heiligenhaus. Diese waren ab der 65. Minute in Unterzahl, Günaydin sah Gelb-Rot.