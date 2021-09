Fußall, Bezirksliga : SSVg verliert unglücklich 1:3 in Frintrop

Gjiif Shabani (rechts) traf für die SSVg zum 1:1. Foto: Achim Blazy (abz)

Frintrop In der Fußball-Bezirksliga haben die Gastgeber auch eine Menge Glück, dass die Heiligenhauser von dort nichts mitnehmen. So gelingt dem SC Frintrop das 2:1 per Konter, und als die SSVg aufmachen muss, gibt es noch das 3:1.