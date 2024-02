Fußball, Bezirksliga SSVg verliert das Nachholspiel gegen Wülfrath

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 2 wird für die SSVg Heiligenhaus immer aussichtsloser. Nun ging auch das Nachholspiel aus der Hinrunde daheim gegen den Nachbarn RW Wülfrath klar 1:4 verloren. Für die Gäste ist das ein Riesen-Befreiungsschlag, und die tief im Keller stehende SSVg wartet bereits seit 13 Spielen auf einen Dreier. Dabei begann es vorzüglich, denn schon in der Startphase konnte Spielertrainer Deniz Top einen Elfmeter zum 1:0 einschießen. Christos Karakitsos wuchtete einen Freistoß in die Gäste-Mauer, die wehrte mit der Hand ab.