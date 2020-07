Aktion für die Ferien : Heiligenhauser nehmen Sport im Park gut an

Heiligenhauser nehmen Sport im Park gut an

Heiligenhaus Sport im Park ist das kostenlose Sportangebot von der SSVg 09/12 Heiligenhaus und dem TV Heiligenhaus 1869 in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund (KSB) Mettmann, das in den kompletten Sommerferien angeboten wird.

Sport im Park in Heiligenhaus ist auch in diesem Jahr trotz der Coronavirus-Pandemie „vielfältig und abwechslungsreich“, findet Iris Schubert vom KSB. Nach vorheriger Online-Anmeldung können im Hefelmannpark nun bis zu 30 Teilnehmer gemeinsam Sport treiben. Bis Ende der Sommerferien gibt es von Montag bis Freitag jeden Tag ein Fitnessangebot, zusätzlich dazu zweimal in der Woche Yoga-Fitness und einen Lauftreff. Die Heiligenhauser lassen sich auch von Regen nicht beeindrucken – kurzerhand wird eben Yoga unter der Brücke gemacht, natürlich unter Einhaltung der aufgrund der Corona-Schutzverordnungen gültigen Abstandregelungen.