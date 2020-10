Fußball, Bezirksliga : Die SSVg Heiligenhaus muss ihre Abwehr festigen

Heiligenhaus Vor dem Gastspiel der SSVg Heiligenhaus bei Marathon Remscheid hat sich die personelle Situation beim Fußball-Bezirksligisten gebessert. Das macht Trainer Monrem Orahhou zuversichtlich, aus dem Tabellenkeller zu klettern.

Die kurze Spielpause in der Fußball-Bezirksliga 3 kam der SSVg Heiligenhaus sehr entgegen. Endlich konnten einige Blessuren auskuriert werden, so sind Mustafa Ali-Khan und Hakan Gündüz wieder dabei, und Erkan Güwenarslan kam aus dem Vier-Wochen-Türkei-Urlaub zurück. Ömer Bülbül hat seine Sperre abgebrummt. Am Sonntag geht es zum Vorletzten Marathon Remscheid, und dort bietet sich die Riesenchance, nach unten hin eine gewisse Distanz zu gewinnen. Nach den drei Niederlagen zuletzt mit bitteren 13 Gegentoren sind es nur noch zwei Punkte Abstand zum Tabellenkeller.