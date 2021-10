Fußball, Bezirksliga : Für die SSVg muss in Wuppertal schon alles passen

Für die SSVg muss in Wuppertal schon alles passen

Heiligenhaus Die SSVg Heiligenhaus braucht dringend Punkte in der Fußball-Bezirksliga, aber ob sie die bei Bayer Wuppertal holen kann, ist fraglich. Die Gastgeber am Sonntag haben zuletzt einen Coup gelandet.

Als krasser Außenseiter fährt die SSVg Heiligenhaus am Sonntag in den Wuppertaler Bayer-Sportpark. Der Bezirksligist der Gruppe 3 ist zu Gast bei Bayer Wuppertal, dem Tabellenvierten, der vergangenen Sonntag das Kunststück fertigbrachte, als erstes Team der Liga bei Union Frintrop einen Punkt zu entführen (0:0-Endstand). Und dies mit Unterzahl in der letzten halben Stunde und mit verschossenem Elfmeter im ersten Durchgang.