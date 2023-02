Fußball, Kreisliga A ASV Tiefenbroich und SV Hösel schweben auf Wolke sieben

Es deutete alles auf ein leistungsgerechtes 1:1 hin beim Kreisliga-A-Heimspiel des ASV Tiefenbroich gegen den SSV Erkrath. Den Tiefenbroicher Fußballern hätte ein Punkt allerdings auch kaum geholfen im Abstiegskampf, es lief die letzte Minute. Erkrath, eigentlich ständig spielüberlegen, wollte den Dreier und war hinten offen. Der kampfstarke ASV holte sich am eigenen Strafraum den Ball. Dann ging es schnell: Langer Pass auf Okan Yavuz, der lief rechts allen davon und passte in die Mitte. Dort lief Luis Kunda mit, und der schoss geschickt ein – 2:1 für den ASV und Endstand. Aber dann ging es rund, ein Zuschauer lief auf den Platz, die Fäuste flogen. Super schließlich die Reaktion von Schiedsrichter Thorsten Graewert: Der gab noch einem Erkrather Übeltäter die Rote Karte und pfiff ab. Nachspielzeit hielt er für überflüssig. Nur so waren einige Spieler und auch Zuschauer zu beruhigen.