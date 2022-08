Fußball, Kreisliga A : Bei Rot-Weiß Lintorf ist auch die Stimmung vorzüglich

Ratingen/Heiligenhaus In der Kreisliga A gehört RW Lintorf nach dem 3:1 gegen den SV Hilden-Nord zur Spitzengruppe, der ASV Tiefenbroich holt nach Rückstand noch einen Punkt, der SV Hösel kommt beim Favoriten unter die Räder. Die SSVg Heiligenhaus siegt und bleibt Spitzenreiter ihrer Gruppe.

Rot-Weiß Lintorf ist seiner Favoritenrolle voll und ganz gerecht geworden im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Hilden Nord (Kreisliga A) und mit dem 3:1 (2:0) sind die weiter punktlosen Gäste gut bedient. Für RWL war es im vierten Punktspiel der dritte Sieg. Die Mannschaft ist gegenüber der grausigen Vorsaison in allen Bereichen verbessert, und jetzt steht sie in der Spitzengruppe. Fraglos ein erhebliches Verdienst vom neuen Trainer Thomas Eigerdt. Joscha Apel im Tor lässt seinen Vorgänger Max Schwartz restlos vergessen, Hardy Voigt spielt in der Innenverteidigung überragend, Björn Krüger neben ihm steht ihm kaum etwas nach, und an den Seiten verteidigen die Meyer-Brüder vorzüglich. Aus dieser stabilen Deckung heraus wurden gegen Hilden drei feine Treffer erzielt werden. So beim 1:0, als Matey Pandjic den klugen Steckpass von Voigt ungeniert einschoss. Beim 2:0 holte sich der 19 Jahre alte Marco Trebo links in Höhe der Hildener Eckfahne den Ball, und dessen Hereingabe schoss Niklas Roeszies gekonnt ein. Kurz vor Schluss machte der ebenfalls starke Gowtham Kugathasan mit dem 3:0 alles klar, Saliman Atyc lieferte über links die Vorbereitung. Natürlich war Co-Trainer Theo Momm dann rundherum happy: „Es läuft einfach großartig, und entsprechend ist auch die Stimmung in der Mannschaft vorzüglich.“