Fußball, Bezirksliga SSVg holt Krol aus Wülfrath zurück

Die SSVg Heiligenhaus muss im Bezirksliga-Tabellenkeller überwintern. In den letzten zwölf Spielen ist kein Sieg mehr gelungen, und so entstand diese prekäre Tabellenlage. Aber man war unter dem Sportlichen Leiter und Spielertrainer Deniz Top (39) in den vergangenen Tagen keineswegs untätig, und so wurden fünf neue Spieler verpflichtet.