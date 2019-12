Fußball : Kilic lässt Heiligenhaus jubeln

Heiligenhaus Vollblutstürmer Abdül schießt den Bezirksligisten SSVg Heiligenhaus mit drei Toren zum 3:1-Heimsieg über den SV Heisingen. In der Form braucht man sich auch vor Tabellenführer FC Wülfrath nicht fürchten.

Als die neue Heiligenhauser Bezirksliga-Fußballmannschaft im Sommer zusammengestellt wurde, da wurden vor allem Stürmer gesucht. Einen kannte Cheftrainer Mehmet Ali Aydemir besonders gut: Abdül Kilic. Das ist sein Neffe, er wohnt in Duisburg. Dort spielte er für TuS Buschhausen in der Kreisliga B. Kilic wurde gefragt, ob er kommen möchte, er sagte zu, es war für ihn ein besonderer Anreiz, unter seinem Onkel zu spielen, und das alles erwies sich als Volltreffer. Über diesen 26-jährigen Vollblutstürmer sind an der Talburgstraße alle mehr als glücklich. Wie gestern. Da schoss er beim 3:1-Heimsieg über den SV Heisingen alle drei Tore. Er wurde bisher in allen 17 Punktspielen eingesetzt und traf insgesamt neunmal.