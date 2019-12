Fußball : SSVg Heiligenhaus dreht Rückstand in einen 5:2-Sieg

SSVg Heiligenhaus dreht Rückstand in einen 5:2-Sieg

Heiligenhaus Früh liegt die SSvg Heiligenhaus beim VfB Remscheid 0:2 hinten, gleicht aber noch vor der Pause aus und schießt sich in der zweiten Halbzeit aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga. Und das, obwohl acht Stammspieler fehlten.

Die Stimme von Özay Tarim, dem Manager der SSVg Heiligenhaus, überschlug sich. Seine Bezirksliga-Truppe hatte sich beim VfB Remscheid sensationell 5:2 (2:2) durchgesetzt und damit an diesem zweiten Rückrundenspieltag erstmals den Tabellenkeller verlassen. „Das können wir alle überhaupt nicht fassen“, sagte der 42-Jährige. „Wir waren doch längst abgeschrieben. Wir galten längst als sicherer Absteiger. Unsere Mannschaft bot wieder eine Riesen-Kampfleistung. Sie steckte ein frühes 0:2 weg und zeigte dann diese bärenstarke zweite Hälfte.“

Dabei musste das Trainerteam Monrem Orahhou und Mehmet Ali Aydemir acht Stammspieler ersetzen. Dennis Ter Haar und Deniz Top sind verletzt, hinzu kamen etliche Gelbsperren. So bediente man sich in der Reserve, wovon Sekouba Mara nicht mithalten konnte. Die Trainer reagierten früh, Caner Öztürk kam, es stand 0:2, und plötzlich lief alles erheblich besser. Der Knackpunkt war die 52. Minute: Da hämmerte Maikel Klein einen 20-Meter-Frei­stoß in den Remscheider Giebel, seine Truppe führte nun 3:2 und gab das nicht mehr aus der Hand.