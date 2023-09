Fußball, Bezirksliga Glänzender Start für SSVg, nicht für Ratinger Reserve

Ratingen/Heiligenhaus · Am Sonntag muss sich zeigen, ob Ratingen 04/19 II das 0:5 zuletzt in der Fußball-Bezirksliga verkraftet hat. Das Team von Trainer Deniz Aktag tritt in Hassels an. Ein Heimspiel hat die gut aufgelegte SSVg Heiligenhaus gegen den SSV Born.

01.09.2023, 18:00 Uhr

Ratingens Trainer Deniz Aktag war zuletzt nicht glücklich mit der 0:5-Niederlage von 04/19 II. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller