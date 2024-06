Zum Saisonfinale SSVg ist das Zünglein an der Waage

An der Talburgstraße in Heiligenhaus gibt die SSVg ihre Bezirksliga-Abschiedsvorstellung. Zu Gast sind die Sportfreunde Baumberg II (Sonntag, 15.30 Uhr), die sich in größter Abstiegsnot befinden. Heiligenhaus und SSV Dhünn sind längst weg, aber wer folgt als Dritter? Baumbergs Reserve oder BV Gräfrath? Beide haben 30 Punkte, Baumberg hat das bessere Torverhältnis. Jedenfalls ist die SSVg, die zuletzt zweimal unbesiegt blieb und dabei sieben Tore schoss, das berühmte „Zünglein an der Waage.“ Gräfrath erwartet den TSV Ronsdorf, der ebenfalls nicht ganz gesichert ist. Dramatischer kann ein Abstiegskampf kaum verlaufen.