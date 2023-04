Fußball, Kreisliga A SSVg will Montag den Aufstieg feiern

Die SSVg Heiligenhaus steht dicht vor der Meisterschaft in der Bergischen Fußball-Kreisliga A und damit vor dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Wenn am Ostermontag, wo das Kellerkind Jugoslavija Wuppertal zu Gast ist (15.30 Uhr Talburgstraße), gewonnen wird, kann ganz groß gefeiert werden. Sofern die Heiligenhauser am Mittwochabend beim SV Langenberg (20 Uhr) ihre Pflichtaufgabe gemeistert haben – die Partie war bei Produktion dieser Ausgabe nicht beendet. Die Langenberger haben allerdings seit der Hochwasserkatastrophe große Platzprobleme, deshalb wird in Siepen gespielt. Die Mannschaft war damit in der Winterpause nicht einverstanden und hat sich komplett abgemeldet. Nun wurde eine Nottruppe mit neuem Trainer zusammengestellt, im Schwerpunkt mit „freien“ Spielern aus Heiligenhaus, aber diese sind völlig überfordert. Zuletzt gab es ein unfassbares 0:17 bei TVD Velbert II.