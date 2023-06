Fußball, Kreisliga A SSVg spielt schon Freitag und feiert am Sonntag

Gedanklich ist man schon weiter bei der SSVg. Denn die Reserve wurde Vizemeister der Kreisliga B, und es steht noch nicht fest, ob sie direkt aufsteigt oder in die Relegation muss. Das entscheidet sich am Wochenende. Fest steht, dass am Sonntag groß gefeiert wird an der Talburgstraße. Um 11 Uhr geht es los mit der Meisterfeier. Die Damen spielen zur gleichen Zeit und werden sich dann dazu gesellen. „Auf diesen Sonntag freuen wir uns alle seit Langem“, sagt Reuter.