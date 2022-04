Fußball, Bezirksliga : Heiligenhaus hofft wieder auf den ersten Heimsieg

Heiligenhaus Die SSVg Heiligenhaus ist in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 3, scheinbar abgeschlagen, doch das Schlusslicht rechnet sich weiter etwas aus. Ein Heimsieg ist noch nicht gelungen – nun kommt der Nachbar ASV Mettmann.

Am Sonntag kommt der Nachbar ASV Mettmann an die Talburgstraße, 15.30 Uhr. Der Tabellensiebte, der kann die Saison ganz in Ruhe ausklingen lassen. Aber dieses Nachbarderby hat seine eigenen Gesetze. Die Mannschaften kennen sich bestens, viele Spieler auf beiden Seiten haben einst das gegnerische Trikot getragen. Nicht aber der Mettmanner Top-Torjäger Daniel Rehag. Der 36-Jährige war in der Regel in höheren Ligen aktiv, er schoss in den 14 Spielen für den ASV zwölf Tore.