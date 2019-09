Fußball : SSVg stärkt nach bereits 20 Gegentoren die Abwehr

Heiligenhaus Die Heiligenhauser sind punktloses Schlusslicht der Bezirksliga und empfangen am Sonntag den ASV Wuppertal, der auch erst einen Saisonsieg einfahren konnte. Trainer Monrem Orahhou ist zuversichtlich, dass es nun aufwärts geht: „Unser Mannschaft hat sich ständig verbessert“, sagt er.

Was die lokalen Fußballexperten befürchtet haben, ist eingetroffen. In den ersten fünf Bezirksligaspielen konnte die SSVg Heiligenhaus nichts bestellen, musste reichlich Lehrgeld zahlen und steht punktlos am Tabellenende. Aber Trainer Monrem Orahhou wirft das nicht aus der Bahn. „Unsere Mannschaft hat sich ständig verbessert“, sagt der 44-Jährige, „und am Sonntag kann sie zeigen, dass sie fähig ist, in dieser Bezirksliga mitzuhalten.“ Der ASV Wuppertal kommt an die Talburgstraße (15 Uhr). Ebenfalls ein Kellerkind, auch ein Team, dass es ganz schwer haben wird, die Liga zu halten. Es hat aber drei Punkte auf dem Konto, denn SC Ayyildiz wurde am zweiten Spieltag auf dessen Anlage 6:2 bezwungen. Das war es schon, die letzten drei Spiele gingen klar verloren, und die 17 Gegentore dabei zeigen auf, wo es hapert: ganz klar im hinteren Bereich.