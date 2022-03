Fußball, Bezirksliga : SSVg hat nichts mehr zu verlieren

Enes Aktas (rechts) ist zurück bei der SSVg Heiligenhaus. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Das Bezirksliga-Schlusslicht SSVg Heiligenhaus hat mit dem neuen Trainer Daniel Reuter aufgerüstet und will nun eine Serie starten. Am Sonntag geht es gegen den SC Sonnborn daheim in die Rückrunde.

Daniel Reuter, der neue Fußballtrainer der SSVg Heiligenhaus, hat in dieser Winterpause seine neue Bezirksliga-Truppe kräftig umgerüstet. Sieben neue Spieler sind dabei, zunächst drei davon aus der eigenen A-Jugend. Das sind Yassin Ait Hmida, Ömer Bülbül und Kerem Dogan. „Ich konnte sie über mehrere Wochen beobachten und in einigen Testspielen auch schon einsetzen. Sie haben sich prächtig entwickelt in dieser kurzen Zeit. Auch körperlich. Es ist gut möglich, dass ich den einen oder anderen schon am Sonntag im Heimspel gegen den SC Sonnborn einsetzen werde. Wer nicht benötigt wird, spielt in der A-Jugend. Die will Meister werden, und ich werde sie daran ganz bestimmt nicht hindern“, betont Reuter.

Mit dem 30 Jahre alten Max Merker holte der Trainer noch einen Stürmer dazu, den er schon länger kennt. Für den SSV Sudberg, das war der bisherige Verein, schoss Merker in der Hinrunde bei neun Einsätzen drei Tore. Mit dem 21 Jahre alten Hasan Yilderim vom FC Langenberg kommt noch ein Angreifer dazu. Enes Aktas ist Ur-Heiligenhauser, er spielte in der Hinrunde bei der SG Unterrath (Landesliga). Neu ist zudem Kürsat Dalli, er ist 24 Jahre alt, Torwart. Der FC Langenberg war sein letzter Verein.