Fußball, Kreisliga A SSVg feiert Rückkehr in die Bezirksliga

Die SSVg Heiligenhaus wurde ihrer Favoritenrolle gerecht im Heimspiel der Bergischen Gruppe der Fußball-Kreisliga A gegen den Abstiegskandidaten Jugoslavija Wuppertal und siegte 3:0 (1:0). Damit ist der sofortige Wiederaufstieg in die Bezirksliga nach nur einem Jahr jetzt schon perfekt – es gibt am Saisonende zwei Aufsteiger. Die SSVg ist sicher einer davon. Es war der zehnte Sieg in Folge, sieben Spiele stehen noch aus, aber ein ganz großes Ziel bietet sich unverändert an – die Meisterschaft. Niemand rund um die Talburgstraße zweifelt daran, dass auch dieser von allen Sportlern ersehnte Titel geholt wird. Zum großen Showdown beim Verfolger SV Rot-Weiß Wülfrath kommt es am Sonntag, 30. April.