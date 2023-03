Fußball, Kreisliga A Jubel bei drei Kreisligisten

Ratingen/Heiligenhaus · In der Bergischen Gruppe dreht die SSVg Heiligenhaus ein 0:1 in einen 2:1-Sieg. In der Düsseldorfer Staffel gewinnt der SV Hösel, der ASV Tiefenbroich macht einen 0:3-Rückstand noch wett.

05.03.2023, 20:30 Uhr

Matchwinner für die SSVg Heiligenhaus: Junior Leal Miudo (vorne) traf doppelt beim 2:1-Sieg. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller