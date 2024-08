Leichtathleten aus Ratingen Gute Debüts bei nationalen Titelkämpfen

In Mönchengladbach und Koblenz sind die Leichtathletik-Talente des TV Ratingen bei den Deutschen Meisterschaften gestartet. Bei den U18-Titelkämpfen in Gladbach trat die 4x100-Meter-Staffel bestehend aus Carlotta Neuenhahn, Sina Dahmen, Mara Lietz, Sydney Minski sowie den Ersatzläuferinnen Maren Freitag und Lia Richrath an. Hinzu kamen die Einzelqualifikationen von Carlotta Neuenhahn über die 100 und 200 Meter. Bereits am ersten Wettkampftag ging es für die Staffel über die Stadionrunde. Trotz guter Vorbereitung und Teamgeist reichte es an diesem Tag lediglich für Platz 27.