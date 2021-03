Sport in der Pandemie : Lintorfer Citylauf fällt erneut aus

Kein Citylauf in 2021. Foto: TuS 08

Lintorf Wie schon 2020 wird es auch in diesem Jahr keinen Lintorfer Citylauf/Ratinger Lauf-Cup geben. Sportveranstaltungen dieser Größenordnung sind in der Pandemie nicht erlaubt. Der TuS 08 Lintorf denkt daher schon an 2022.

Wie vor wenigen Tagen schon die Breitscheider Nacht muss nun auch die 13. Auflage des Citylaufs Lintorf und damit die 11. Auflage des Ratinger Sparkassen Lauf-Cups an der Speestraße wie schon 2020 erneut abgesagt werden. Den Vorstandsmitgliedern des TuS 08 Lintorf und dem Organisationsteam rund um Hagen Schink und Tim Matzaitis blieb aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine andere Möglichkeit. Die aktuelle Coronaschutz-Verordnung NRW untersagt die Durchführung jeglicher Sportveranstaltungen. Diesem Umstand muss nun auch der Citylauf zum Opfer fallen.

Die nunmehr zwei aufeinanderfolgenden Absagen des Laufes sind nicht nur aus sportlicher Sicht ein herber Verlust; auch die fehlenden Einnahmen sind für den Verein, der zudem einen erheblichen Mitgliederschwund zu verzeichnen hat, schwer aufzufangen. Dennoch sieht der TuS im Sinne der Gesundheit aller Beteiligten die Absage als „einzig richtige Entscheidung“.

Vermutlich werden im Herbst 2021, sofern dies erlaubt ist, diverse Laufveranstaltungen nachgeholt. Um eine Terminkollision mit anderen Läufen zu vermeiden, erscheint es dem TuS 08 nicht sinnvoll, den Citylauf ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte stattfinden zu lassen. Über die Alternative eines virtuellen Laufes wird entsprechend nachgedacht. Ob und wann es dazu kommt, wird der Verein rechtzeitig bekannt geben. Ansonsten bleibt ihm wie allen anderen nur die Hoffnung, dass die Pandemie durch Impfungen und rücksichtsvolles Verhalten der Bevölkerung möglichst bald überwunden ist. Der TuS denkt daher bereits an die Planungen zum Citylauf im April 2022.

