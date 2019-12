Kampfsport : Sportschule Asia holt zwei Deutsche Meistertitel nach Ratingen

Ratingen Yunus Gigiev bei den Kindern und Klaus Beckert bei den Senioren holen Gold, zudem gibt es viermal Silber für die Athleten des Brazilian Jiu-Jitsu. Das bringt der Sportschule Asia Rang fünf im deutschlandweiten Ranking im Bereich der Unter-18-Jährigen.

Klaus Beckert, der sich bei verschiedenen Turnieren vorab für die Meisterschaft qualifiziert hatte, belegte bei den Senioren den ersten Platz, ebenso wie Yunus Gigiev bei den Kindern bis zwölf Jahren. Andy Toutsidis belegte sowohl in seiner Gewichtsklasse als auch in der offenen Klasse den zweiten Platz. Ruslan Eugenia Bergheim und Yusup Gigiev holten ebenfalls Silber in der Kindergruppe. Ilias Toutsidis belegte den dritten Platz in seiner Alters- und Gewichtsklasse, und Manuel Beckert wurde Vierter von zwölf Teilnehmern seiner Wettkampf-Klasse.