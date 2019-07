Fußball : Sportlicher Leiter Mewes fordert Geduld

Ratingen Oberligist Ratingen 04/19 absolviert den dritten Test in der Vorbereitung und holt gegen das Landesliga-Team des 1. FC Mönchengladbach ein Unentschieden. Zum 2:2 steuert Gastspieler Eli Pinelli einen Treffer bei.

Niederlage, Sieg, Unentschieden – so lautet die erste Zwischenbilanz von Ratingen 04/19 nach drei Testspielen in der Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison. Gegen den 1.FC Mönchengladbach gab es auf dem Kunstrasenplatz am Götschenbeck ein 2:2 (1:1)-Unentschieden. „Wir haben gute Sachen gemacht und uns einige Chancen herausgespielt“ lobte Georg Mewes. Sportlicher Leiter von 04/19, nach Spielschluss. Trotzdem ging der Landesligist in Ratingen früh in Führung. Abwehrspieler Gero Wolters erzielte das 1:0 mit brachialer Gewalt (7.). „Während wir in den ersten 20 Minuten einige Chancen liegen ließen, gingen die Gladbacher mit einem Gewaltschuss aus der Distanz in Führung“, ärgerte sich Mewes. Danach drängte die stark-verjüngte Mannschaft von Trainer Alfonso del Cueto auf den Ausgleich. Doch erst kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel der Ausgleichstreffer: Torjäger Moses Lamidi traf sechs Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit zum 1:1 (39.).