Finale der Bundesliga Die unglaubliche Serie der SKH

Am letzten Spieltag der regulären Saison am Samstag ab 13 Uhr gegen die TG Herford ist den Sportkeglern aus Heiligenhaus (SKH) die Tabellenführung der Bundesliga auch im unwahrscheinlichen Falle einer Heimniederlage nicht mehr zu nehmen. Einen Gang runterschalten – auch das ist für die Mannschaft um Marcel Grote keine Option: „Wir wollen unsere unglaubliche Zu-Null-Serie zu Hause auch in dieser Saison aufrechterhalten“, gibt der Kapitän vor. Die Heiligenhauser gaben ihren letzten Punkt zu Hause am 3. Oktober 2020 gegen die SG Düsseldorfer Kegler ab. Die Kegelanlage am „Heljens Bad“ wurde seither zu einer schier uneinnehmbaren Festung und bildet, wie in anderen Sportarten auch, die Basis für eine erfolgreiche Saison.