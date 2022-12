Handball, Oberliga und Verbandsliga Nachbarvereine bieten dem TuS Hilfe an

„Interaktiv Handball II“ landete zuletzt vier überzeugende Siege und ist in der Verbandsliga Tabellenzweiter (15:3 Punkte). Ganz oben mit makelloser Weste steht der LTV Wuppertal II. Die Ratinger müssen am Sonntagmorgen zur DJK Saarn, Tabellenelfter, 11.30 Uhr, Holzstraße, und Co-Trainer Rene Osterwind will von einer leicheten Aufgabe absolut nichts wissen: „Es ist ein Auswärtsspiel, da ist alles möglich. Erschwerend kommt die ungewohnte Anwurfzeit hinzu. Wir müssen 100 Prozent auf die Platte bringen, sonst kann alles gegen uns laufen.“ Durchaus denkbar, dass Saarn die feine Ratinger Ausgangslage unbedingt einschränken möchte. Max Wasse ist nicht mehr dabei, der 21-Jährige gehört ab sofort dem Regionalliga-Team von Trainer Filip Lazarov an. „Auf diese Entwicklung sind wir alle stolz“, so Osterwind. „Max ist das derzeit größte Handballtalent in Ratingen.“ Es geht in Bestbesetzung nach Mülheim.