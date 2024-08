Ende der Sperrung in Sicht So steht es um die Lintorfer Halle

Die Handballer des TuS 08 Lintorf befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die neuen Spielzeiten unter anderem der Oberliga und der Verbandsliga. Das ist ohnehin nicht die beliebteste Zeit des Jahres, sie wird aber noch einmal erschwert dadurch, dass die Sporthalle am Breitscheider Weg weiterhin nicht für sie nutzbar ist. Seite Ende Januar ist sie gesperrt, nach einem Wasserschaden waren Zweifel an der Statik des Daches aufgekommen. Da zugleich die Sporthalle am Europaring in Ratingen aufgrund der Sanierung im Zuge des Umbaus des Stadtttheaters gesperrt ist, gibt es wenig Ausweichmöglichkeiten.