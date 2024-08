Vor Beginn der Fußball-Oberliga So tippen die vier Trainer der Kreis-Klubs

Die neue Saison in der Fußball-Oberliga startet an diesem Wochenende, aus Sicht der Kreis-Klubs auch gleich mit einem Knaller-Derby: Der amtierende Meister Sportfreunde Baumberg empfängt am Samstag ab 16 Uhr den VfB 03 Hilden. Am Sonntag ziehen Ratingen 04/19 bei den Sportfreunden Niederwenigern (15 Uhr) und Rückkehrer 1. FC Monheim im Aufsteiger-Duell beim SV Biemenhorst nach. Zur Saison hat unsere Redaktion die vier Trainer der Kreis-Klubs um eine Einschätzung der Spielzeit gebeten. Ihre Antworten.