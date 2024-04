Entscheidung in der Fußball-Oberliga Es ist Zeit für 04/19, jetzt alles zu investieren

Auf den ersten Blick hatte sich nach den Spielen am Gründonnerstag gar nicht so viel getan für Ratingen 04/19 in der Fußball-Oberliga. Durch zwei ganz späte Gegentore in der Nachspielzeit hatte das Team von Trainer Martin Hasenpflug zwar bei ETB Schwarz-Weiß Essen verloren, was bitter war, aber mit Blick auf das Gros der Konkurrenten keine Auswirkungen hatte: Tabellenführer Sportfreunde Baumberg hatte ebenso verloren wie der Ratinger Verfolger KFC Uerdingen, einzig die SpVg. Schonnebeck hatte profitiert, sich am KFC vorbeigeschoben und den Rückstand auf 04/19 auf einen Zähler verkürzt. Gleich geblieben waren die Abstände: vier Punkte Vorsprung auf Uerdingen, zehn Rückstand auf Primus Baumberg.