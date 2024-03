Fußball, Kreisliga A SV Hösel empfängt den direkten Verfolger DSC 99

Die Fußball-Kreisliga A blickt am Sonntag gebannt an den Höseler Neuhaus. Der dortige SVH ließ mit starken Spielen zuletzt aufhorchen, holte aus den jüngsten vier Begegnungen stolze zehn Punkte und hat Platz zwei zurückerobert. Der würde am Saisonende zum angestrebten Aufstieg in die Bezirksliga berechtigen.