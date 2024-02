Frauenhandball, Verbandsliga Handballerin Höfig ist auf Abschiedstour beim TVR

Vor dem Spiel am Donnerstag (19 Uhr) bei der SG Langenfeld richtete sich Sandra Höfig an ihr Team. Die Spielertrainerin teilte mit, dass sie die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen am Saisonende verlassen wird. „Ich habe diese Entscheidung aus persönlichen Gründen getroffen, weil ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte. Meine Kinder spielen selber Hand- und Fußball, sodass am Wochenende viele Termine anstehen“, erklärt Höfig.