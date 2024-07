Auswahl von FuPa Das könnte die Oberliga-Elf der Saison sein

Frederik Lach (ETB Schwarz-Weiß Essen): Der Abwehrspieler kehrte vor zwei Jahren überraschend vom Drittligisten SC Verl zu seinem Heimatverein ETB Schwarz-Weiß Essen zurück. Und der Wechsel avancierte zu einem Glücksgriff. Der 27-Jährige agiert in der Innenverteidigung kompromisslos, zudem schaltet er sich immer wieder stark in der Offensive ein. Wenig verwunderlich also, dass Frederik Lach das Team auch als Kapitän aufs Feld führt. In seiner Bilanz stehen nun zwei Torvorbereitungen.