Mehrkampf-Meeting „Die Sportlerfamilie setzt ein Zeichen“

Der schwere Anschlag vom 11. Mai, als offenbar gezielt Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr in eine Feuerfalle gelockt und teilweise schwer verletzt wurden, hatte die Stadt schockiert. Der TV Ratingen nutzt nun sein größtmögliches Forum, um ein Zeichen zu setzen: Das 26. Mehrkampf-Meeting an diesem Wochenende, das eine Qualifikationsmöglichkeit für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest (19. bis 27. August) ist.