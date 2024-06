Deutsche Meisterschaften Ratinger Geschwister behaupten sich im Freiwasser

Die Deutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen in Burghausen direkt an der österreichischen Grenze boten eine traumhafte Bergkulisse, Sonnenschein und Lufttemperaturen von 20 bis 28 Grad sowie Wassertemperaturen im Wöhrsee um die 24 Grad – ein perfekter Rahmen. Für den TV Ratingen hatten die Geschwister Julian und Sophia Brauneck zum Saisonabschluss hier noch einmal einen ganz anderen Wettkampf als üblich: Beim Beckenschwimmen gibt es klare Bahnen, und keiner kommt dem anderen in die Quere. In Burghausen war ein Massenstart aus dem Wasser mit 45 bis 70 Sportlern gleichzeitig angesagt. Bis zu den ersten Bojen kann es dabei ziemlich eng zugehen, und die Schwimmer müssen direkt schauen, dass sie eine gute Position im Pulk haben und dann versuchen, mit einer guten Gruppe mit zu schwimmen.