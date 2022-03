Schwimmen : Sophia Brauneck steigert sich bei der Deutschen Meisterschaft

Ratingen Große Steigerung von Sophia Brauneck: Bei ihren ersten Deutschen Meisterschaften im Schwimm-Mehrkampf in Dortmund kämpft sich die Starterin des TV Ratingen von Platz 27 auf Rang elf von 80 Aktiven vor.

Sophia Brauneck (Jahrgang 2009) vom TV Ratingen hatte sich durch gute Leistungen in den vergangenen Monaten für die Deutschen Meisterschaften im Schwimm-Mehrkampf der Jahrgänge 2009 und 2010 im Dortmunder Südbad qualifiziert. Dort trat sie nun in einem Feld von 80 Starterinnen ihres Jahrgangs gegen starke bundesweite Konkurrenz an. Der Schwimm-Mehrkampf besteht aus 400 Meter Freistil zum Einstieg. Die Sportler müssen sich dann für eine Lage entscheiden und schwimmen dann in dieser Lage 50 Meter nur Beine sowie 100 und 200 Meter in der normalen Wettkampfform. Zum Abschluss steht dann noch der Wettkampf über 200 Meter Lagen für alle Starterinnnen auf dem Programm. Um die Leistungen in den einzelnen Strecken vergleichbar zu machen, werden diese jeweils in Punkte umgerechnet und dann addiert.