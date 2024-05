Deutsche Meisterschaften in Berlin Braunecks historische Medaille für den TVR

Was für eine Woche für Sophia Brauneck – am Mittwoch feierte die Schwimmerin des TV Ratingen ihren 15. Geburtstag, dann beschenkte sich sich bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin selbst: Über die 50 Meter Freistil schlug sie in 0:26,83 Minuten als Dritte des Finales an und gewann damit die Bronzemedaille. „Ich bin seit dem Jahr 2000 im Verein“, sagt Abteilungsleiter Ralf Kastner, „und es gab schon einige Holz-Medaillen, also vierte Plätze bei den Deutschen Meisterschaften. Noch früher gab es schon einige Podestplätze, aber der von Sophia jetzt ist der erste seit mehr als 25 Jahren für uns bei diesem Wettbewerb.“ Das darf man schon mal historisch nennen.