Pläne für die Eishockey-Regionalliga Ratinger Ice Aliens wollen den Titel verteidigen

Bis zur neuen Saison in der Eishockey-Regionalliga im September dauert es zwar noch etwas, das heißt aber nicht, dass der amtierende Meister untätig wäre: Einerseits haben die Ratinger Ice Aliens in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Vertragsverlängerungen mit ihren Akteuren vermeldet und zudem bislang fünf Zugänge, andererseits sorgt der Cheftrainer dafür, dass der Kader fit in die Saison geht: „Frank Gentges hat vor einigen Tagen individuelle Trainingspläne verschickt mit elaborierten Übungen zur Belastung, Koordination, Fitness und Stabilität – explizit aufgeführt in Stufen, um einen Trainingserfolg messbar machen zu können“, berichtet der zweite Vorsitzende Wilfried Tursch.