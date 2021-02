Leichtathletik in der Pandemie : Zwischenstand beim Winterlauf des ASC

Gladys Just, hier beim Neujahrslauf 2020, ist derzeit schnellste Frau beim Winterlauf. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der ASC Ratingen West bietet statt des traditionellen Neujahrslaufs noch bis Mitte Februar online die Teilnahme am Winterlauf an. Die Anmeldezahlen der virtuellen Ausgabe sind in Ordnung, nur Kitas und Schulen haben es aufgrund des Lockdowns schwer.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hatte der ASC Ratingen West entschieden, seinen traditionellen Neujahrslauf zu verschieben und stattdessen einen virtuellen Winterlauf anzubieten. Die Verantwortlichen des ASC sind nun mit den Zahlen dazu zufrieden. Fast 300 Anmeldungen liegen dem Verein bislang für alle Wettbewerbe vor. Dabei kommt die Mehrzahl der Läufer aus dem Erwachsenenbereich, so dass es überwiegend Anmeldungen für die zehn und fünf Kilometer langen Strecken gibt.

Einen Ergebnis-Zwischenstand hat der ASC auf seiner Homepage www.asc-ratingen.de veröffentlicht. In der Hauptkategorie über zehn Kilometer führt zum Stichtag 17. Januar Christian Heer (Team Erdinger Alkoholfrei) mit 38:09 Minuten vor Arne Kallweit (Hochschulsport Düsseldorf, 38:39) und Marcel Krüger (40:23). Schnellste Frau ist derweil Gladys Just vom Angerland Lauftreff Lintorf mit 43:47 Minuten auf Gesamtrang sechs vor Silke Kohrs (ASC, 44:24, Rang 8) und Andrea Adam (Angerland LT, 45:15, Rang 11).

Dass die Anmeldungen für den virtuellen Winterlauf im Kinder- und Jugendbereich nicht so zahlreich ausfallen, ist natürlich im Wesentlichen dem verlängerten Lockdown auch beim Kita- und Schulbetrieb geschuldet. „Die Kitas und Schulen waren mit der Grund dafür, dass wir den virtuellen Winterlauf 2021 überhaupt ins Leben gerufen haben, und wegen des strengeren Lockdowns hatten wir ja gleich zum Jahresende reagiert und die gesamte Veranstaltung bis Mitte Februar verlängert“, erklärt ASC-Präsident Ludger Abs. Er ergänzt: „Leider verhindern die anhaltenden Einschränkungen bei den Einrichtungen überwiegend, dass sich diese organisieren und bei uns in Gruppen anmelden können. Wir überlegen aber intern schon, ob wir Kitas und Schulen im Frühjahr etwas Gesondertes anbieten, wenn hoffentlich viele Einschränkungen wieder aufgehoben sind.“ Dennoch haben es die Familienzentren Daimlerstraße und Meygner Busch sowie die Kita Berliner Straße unter Begleitung des ASC geschafft, fast 60 Kinder auf die „Laufbahn“ zu bekommen. Die Kinder können sich deshalb schon jetzt auf die von den Stadtwerken gestifteten Preise freuen.

In diesem Zusammenhang weist der ASC noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Kinder und Jugendliche sich natürlich für den Bambinilauf und die Schülerläufe für eine Teilnahmegebühr von lediglich drei Euro auf der Homepage auch einzeln anmelden können. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 13. Februar, die Laufzeit kann man bis zum 15. Februar hochladen. Der dazu erforderliche Link geht den Teilnehmern kurz nach der Anmeldung per E-Mail zu.

Freuen würde sich der ASC aber auch, wenn sich die sonst so zahlreich am Neujahrslauf teilnehmenden Vereine und Firmen noch verstärkt einbringen würden. Der den in 2020 erstmals ausgerichteten Wettbewerb um den Firmenpokal stiftende Unternehmensverband Ratingen will seine Mitgliedsfirmen Weise deshalb noch einmal auf den virtuellen Winterlauf hinweisen.